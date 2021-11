Usa: ultimi comizi prima delle elezioni in Virginia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump si trovava effettivamente in Virginia ieri, anche se non ha preso parte al comizio di Youngkin, ma a un evento a porte chiuse, durante il quale ha parlato per soli sei minuti. Il candidato repubblicano al governatorato della Virginia ha infatti impostato una campagna il più distante possibile dalla figura dell'ex presidente, nel tentativo infruttuoso di non offrire il fronte alle accuse del suo avversario democratico. Anche durante il suo ultimo comizio, Youngkin ha evitato di menzionare Trump, concentrandosi invece sulla promessa di riavvicinare il governo statale ai cittadini: "Il potere deve uscire dalle sale di marmo di Richmond e tornare nelle case delle persone", ha detto il candidato repubblicano. Youngkin ha menzionato gli scontri sempre più frequenti tra le commissioni scolastiche e i genitori degli alunni Usa, contrari all'inserimento nei programmi scolastici di sistemi di pensiero come quello della "teoria critica della razza" e all'insegnamento della cosiddetta "ideologia gender". Tali scontri si sono imposti al centro del dibattito pubblico Usa dopo la dura presa di posizione dell'amministrazione del presidente Joe Biden, che è arrivata a definire i genitori più agguerriti una minaccia per la sicurezza nazionale. (Nys)