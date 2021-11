Usa: Democratici vicini ad accordo su agenda economica con la Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico è vicino a un'intesa sull'agenda economica dell'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. nonostante le obiezioni del senatore centrista Joe Manchin. Lo scrive la stampa Usa, che riporta come ieri Manchin abbia nuovamente negato il proprio sostegno al piano di spesa da 1.750 miliardi di dollari in misure di welfare e per la transizione energetica che costituisce il fulcro del programma di Biden. Il senatore ha innescato un coro di critiche da parte dei suoi colleghi di partito, affermando che gli autori del vasto piano di spesa hanno fatto ricorso a "giochi di specchi e artifici di bilancio" per celare "il costo reale" delle misure di spesa. Manchin appare però sempre più isolato all'interno del suo partito: durante una conferenza stampa nel pomeriggio di ieri, la deputata Pramila Jaypal, capogruppo dell'ala progressista dei Democratici al Congresso, ha dichiarato che i Democratici intendono approvare il provvedimento "nei prossimi giorni". Jaypal ha ammesso che permangono divisioni in merito a questioni quali i prezzi dei farmaci su prescrizione, l'immigrazione e i sussidi per l'infanzia, ma ha aggiunto che i progressisti si fidano delle rassicurazioni fornite da Biden in merito alla presenza dei 51 voti necessari all'approvazione al Senato. Altri parlamentari progressisti si sono espressi a favore del voto sul piano di spesa e sul secondo grande progetto di legge dell'amministrazione Biden, quello relativo agli investimenti nelle infrastrutture. (Nys)