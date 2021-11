Giappone: Covid, allentati limiti di ingresso ai grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha decretato ieri, primo novembre, un allentamento delle limitazioni che erano state imposte agli ingressi ai grandi eventi, come gli incontri sportivi e i concerti, in risposta al continuo calo dei nuovi casi di coronavirus diagnosticati nel Paese. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il limite di 10mila ingressi imposto a Tokyo e in 26 altre prefetture è stato revocato, mentre il limite massimo del 50 per cento della capienza delle strutture permarrà ancora per alcune settimane. Ieri le autorità sanitarie giapponesi hanno diagnosticato 86 casi di coronavirus a Tokyo, il dato più basso da giugno 2020. I contagi giornalieri nella capitale giapponese avevano toccato il picco di 25.992 il 20 agosto scorso, nel pieno della quinta ondata pandemica. (segue) (Git)