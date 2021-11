Giappone: premier Kishida parte per il Regno Unito per partecipare alla Cop-26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha lasciato il Paese oggi alla volta del Regno Unito, per prendere parte alla 26ma Conferenza delle parti sul cambiamento climatico (Cop-26) in corso a Glasgow, in Scozia. Le elezioni generali che si sono tenute in Giappone domenica 31 ottobre hanno impedito al premier giapponese di prendere parte al vertice del G20 di Roma e all'apertura della Conferenza Onu a Glasgow. Quello intrapreso oggi da Kishida è il primo viaggio ufficiale all'estero dalla sua elezione a primo ministro, il 4 ottobre scorso. Il suo predecessore, Yoshihide Suga, ha assunto l'impegno ufficiale a nome del Giappone ad azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. (Git)