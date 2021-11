Covid: il vaccino di Novavax ha ottenuto il prima via libera mondiale in Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società farmaceutica statunitense Novavax e il Serum Institute hanno annunciato che il loro vaccino contro la Covid-19 ha ottenuto la prima autorizzazione per l'utilizzo di emergenza in Indonesia. Il Paese del Sud-est asiatico dovrebbe ricevere una prima fornitura di 20 milioni di dosi del vaccino a base proteica entro la fine del 2021. Il vaccino verrà venduto col nome indiano dell'azienda, Covovax. Novavax e il suo partner giapponese, Takeda Pharmaceutical, si preparano a presentare domanda di autorizzazione anche in Giappone all'inizio del prossimo anno. (Nys)