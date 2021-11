Cop26: Ecuador, Lasso annuncia ampliamento riserva marittima Galapagos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato l'intenzione di ampliare la riserva ambientale marittima dell'arcipelago delle Galapagos di altri 60mila metri quadrati. Un passo, annunciato durante la Cop26 di Glasgow (Scozia), che nelle intenzioni del governo potrebbe essere scambiato con riduzioni del debito internazionale. "Per dare corso all'azione, contro il cambio climatico, in modo deciso, annuncio una nuova riserva marina nel Galapagos. Si tratta di nientemeno che di 60mila chilometri quadrati che si aggiungono alla riserva marittima esistente", ha detto Lasso. "Questa decisione propizierà proposte finanziarie di scambio del debito con la conservazione del pianeta", ha aggiunto il presidente promettendo d destinare le risorse finanziarie alla creazione di infrastrutture per l'arcipelago. La creazione di una riserva marittima, con la limitazione dell'intervento umano, ha tra le sue conseguenze quella di permettere alle acque di conservare il loro potere di trattenere il carbonio. (segue) (Rel)