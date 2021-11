Cop26: Ecuador, Lasso annuncia ampliamento riserva marittima Galapagos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha detto che l'annuncio è frutto di una trattativa che per mesi ha coinvolto anche le associazioni della pesca locali, "convinte" dei benefici che recherà "nel medio e lungo periodo" la misura in termini di reperimento di risorse finanziarie e di maggior produttività del patrimonio ittico. Ad oggi la riserva marittima è di circa 130mila chilometri quadrati e il 95 per cento delle specie animali che la popolano è unica al mondo. A questo va aggiunto il Parco nazionale delle Galapagos, ottomila metri quadrati, considerato come una delle zone ambientali protette in modo migliore al mondo. L'ampliamento, ha detto il ministro dell'Ambiente, Gustavo Manrique, "mette in comunicazioni le acque ecuadoriane con quelle costaricane, creando un corridoio per il transito delle specie migratorie a rischio estinzione, come squali, balene o tartarughe". (Rel)