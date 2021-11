Germania: Bka, criminalità organizzata in aumento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminalità organizzata in Germania è aumentata nel 2020, causando danni all'economia del Paese per 837 milioni di euro, con un incremento del 4 per cento su base annua. Inoltre, è cresciuta la propensione alla violenza dei gruppi criminali. È quanto si apprende dal rapporto annuale sul fenomeno, pubblicato dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha commentato: “La pressione sulla criminalità organizzata è più alta che mai in Germania”. Nel 2020, sono state circa 600 le indagini sulle bande effettuate nel Paese. Nella “stragrande maggioranza” dei casi, i fatti avevano legami “con altri Paesi”. Tra i gruppi del crimine organizzato, il più ampio era formato da 158 soggetti, mentre circa un terzo contava tra gli 11 e i 50 membri. A ogni modo, il numero dei sospettati è diminuito su base annua a 6.500. Nelle bande attive nel settore delle sostanze stupefacenti è, invece, cresciuto il totale dei sospettati armati. Il Bka tra da ciò la conclusione che i gruppi criminali sono sempre più disposti a intimidire i propri membri, gruppi ostili, ma anche funzionari, e usare la violenza contro di loro. Intanto, il valore dei beni sequestrati ai sospettati giudicati colpevoli ammonta a oltre un miliardo di euro, con un incremento di circa il 60 per cento rispetto al 2020. In oltre il 90 per cento dei casi, parallelamente alle indagini preliminari si sono svolti accertamenti finanziari volti alla confisca di beni acquisiti in maniera illegale. Per Seehofer, in questo modo i criminali vengo colpiti “dove fa più male” e le attività criminali “non devono valere la pena per nessuno”. (Geb)