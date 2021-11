Giappone: ex ministro Difesa Hayashi potrebbe essere nominato ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Difesa del Giappone Yoshimasa Hayashi potrebbe essere nominato ministro degli Esteri, nel contesto di un inatteso rimpasto dell'Esecutivo assemblato soltanto il mese scorso dal primo ministro Fumio Kishida. Il rimpasto sarebbe una conseguenza diretta dell'offerta di dimissioni del segretario generale del Partito liberaldemocratico (Pld), Akira Amari, dopo le elezioni generali di domenica 31 ottobre, vinte dal Pld che però ha perso diversi seggi uninominali. Hayashi, ex membro della Camera alta della Dieta, laureato alla Scuola di governo dell'Università di Harvard, è membro di una corrente del Pld guidata da Kishida, e domenica è stato eletto deputato della Camera bassa in un distretto della prefettura di Yamaguchi. Il politico 60enne è stato ministro della Difesa durante il governo di Yasuo Fukuda nel 2008, incarico che ha retto per pochi mesi a causa delle dimissioni del premier; l'ex ministro ha anche assunto incarichi nei ministeri di Istruzione e Agricoltura durante i governi dell'ex premier Shinzo Abe. (segue) (Git)