Giappone: ex ministro Difesa Hayashi potrebbe essere nominato ministro degli Esteri (2)

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso ieri di fornire nuove misure di stimolo economico alle famiglie con lavoratori part-time con figli piccoli e alle attività economiche più colpite dalla pandemia di Covid-19, all'indomani della vittoria del Partito liberaldemocratico (Pld) alle elezioni per il rinnovo della Camera bassa. Il primo partito giapponese è riuscito a mantenere la maggioranza assoluta alla Camera con 261 seggi: un risultato non scontato, dato il crollo di popolarità subito dal partito sotto la leadership dell'ex premier Yoshihide Suga, che ha rassegnato le dimissioni a metà del mese di ottobre. Il Pld ha perso alcune contese locali di alto profilo, incluse alcune che vedevano protagonisti ex ministri e veterani del partito. Assieme al tradizionale alleato, il Partito Komeito, la formazione politica del premier Kishida mantiene comunque una solida maggioranza di 293 seggi conto i 162 dell'opposizione. Nonostante la vittoria, il segretario generale del Pld, Akira Amari, ha annunciato le proprie dimissioni: l'affanno del primo partito giapponese in diversi seggi tradizionalmente conservatori, ha dichiarato il segretario, indica "il fallimento del governo (Suga) nel far fronte appieno alle difficoltà e alla frustrazione causata dalla pandemia di Covid-19". (segue) (Git)