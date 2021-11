Giappone: ex ministro Difesa Hayashi potrebbe essere nominato ministro degli Esteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superata l'incognita del voto, il primo ministro Kishida affronta ora la duplice impresa del ringiovanimento dell'economia giapponese e del controllo della crisi sanitaria: entrambe sfide che dipenderanno dalla capacità di adottare scelte difficili, e al contempo di tutelare la longevità del governo. "Intendo attuare politiche con un senso di urgenza", ha dichiarato oggi il primo ministro, che nel corso della sua prima conferenza stampa dopo le elezioni ha promesso di includere nelle misure dell'Esecutivo provvedimento di stimolo economico per le famiglie da definire già entro la metà di novembre. Kishida intende anche avviare le discussioni per il rilancio della campagna "Go To Travel" di sussidio al turismo e alla ristorazione nazionale, che era stata sospesa in risposta all'ultima ondata pandemica. (segue) (Git)