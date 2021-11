Cop26: regina Elisabetta, leader glovali lavorino per creare "futuro più sicuro e stabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader globali devono creare un “futuro più sicuro e stabile” per il pianeta. È il punto centrale del messaggio della regina Elisabetta alla Cop26, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, in corso da ieri a Glasgow. In un videomessaggio, la sovrana britannica ha esortato i partecipanti alla Cop26 a "elevarsi al di sopra della politica del momento" e accettare il fatto che "il tempo delle parole è ora passato al tempo dell'azione". Elisabetta ha aggiunto che "la storia ha dimostrato che quando le nazioni si uniscono per una causa comune, c'è sempre spazio per la speranza". "È motivo di grande orgoglio per me che il ruolo di primo piano svolto da mio marito (il defunto Filippo di Edimburgo) nell'incoraggiare le persone a proteggere il nostro fragile pianeta, sopravviva grazie al lavoro del nostro figlio maggiore Carlo e di suo figlio maggiore William. Non potrei essere più orgoglioso di loro", ha detto Elisabetta. "Molti sperano che l'eredità di questo vertice – che verrà scritta in libri di storia ancora da stampare - vi descriva come i leader che non si sono lasciati sfuggire l'occasione e che hanno risposto alla chiamata di quelle generazioni future". La 95enne sovrana britannica avrebbe dovuto partecipare in presenza ai lavori della Cop26 ma le sue condizioni di salute le hanno impedito di essere presente. (Rel)