© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito una lista dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia in ricordo dei defunti presso il Cimitero Monumentale del Verano (ingresso principale di piazzale del Verano), presso la Stele dei Defunti della città di Roma - Ore 8:55- Il Sindaco presenta il "Piano di pulizia straordinaria della città". Conferenza stampa nella Sala della Protomoteca in Campidoglio - Ore 12:30- Il Sindaco partecipa alla Messa in memoria del Milite Ignoto presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli - Ore 16:30 (segue) (Rer)