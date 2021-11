Brasile: Vanin (M5S), conferimento cittadinanza a Bolsonaro un grave errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Anguillara al presidente brasiliano Bolsonaro, è un messaggio assolutamente negativo e un atto grave verso la Costituzione Italiana". Cosi in una nota su Facebook Orietta Vanin senatrice del Movimento 5 stelle e componente della commissione Diritti Umani, secondo cui "lo stesso Senato brasiliano ha votato a favore della sua incriminazione per crimini contro l'umanità, in quanto è un uomo razzista, omofobo, misogino e antidemocratico. Il suo negazionismo ha condannato a morte più di seicento mila persone, non riconoscendo la gravità della pandemia da Covid-19. Come parlamentare del M5s del Veneto e Segretario della commissione Diritti umani del Senato italiano - aggiunge - esprimo il mio totale dissenso per questo atto dell'amministrazione di centro destra del Comune di Anguillara. Come già dichiarato dall'Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi), riconoscere la cittadinanza onoraria a Bolsonaro è un'offesa alla nostra costituzione, dichiarazione che io appoggio in toto".(Com)