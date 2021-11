© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla presentazione della Residenza Universitaria Valco San Paolo. Partecipano l'assessore regionale a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione, Paolo Orneli, il Presidente dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza, Alessio Pontillo e Luca Pietromarchi, Rettore Università Roma Tre. L'evento si svolge a Roma, Via della Vasca Navale, 79 - Ore 12 (segue) (Rer)