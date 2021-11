Sport: Lazio club Montecitorio, Italia non resti in silenzio su provvedimento francese contro tifosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ordinanza del ministero dell'Interno francese vieterà 'ai tifosi della Lazio o a chi si presenta come tale' la trasferta contro il Marsiglia per la gara di Europa League di questa settimana. Il divieto non riguarderà solo l'accesso allo stadio o alla città ma addirittura l'ingresso in Francia 'dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali'. In altre parole il governo Francese non consentirà a nessuno che si dichiari tifoso laziale di entrare sul suo territorio, anche se non è lo stadio la sua destinazione. Siamo di fronte a un provvedimento inaudito, che va contro le norme europee sulla libera circolazione delle persone e rappresenta un precedente storico che lascia sgomenti. Chiediamo a tutte le più alte cariche dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella al premier Draghi di intervenire contro una discriminazione illecita. Di fronte a un simile provvedimento, che segna un grave precedente storico, l'Italia e la diplomazia italiana non possono restare in silenzio". Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini presidente del Lazio Club Montecitorio. (Rer)