Cop26: Draghi, negoziato complicato perché Paesi hanno diverse condizioni di partenza

- Quello che rende complicato il negoziato per affrontare il cambiamento climatico “è che i Paesi hanno diverse condizioni di partenza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante un punto stampa alla Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26) a Glasgow. Vi sono i Paesi ricchi “che emettono più di altri Paesi perché non hanno intrapreso un percorso di riduzione delle emissioni efficace”, come invece ha fatto l’Ue, ha aggiunto, ricordando come “le emissioni globali della Cina sono al 28 per cento”, quelle dell’Europa “all’8 per cento” e quelle degli Stati Uniti al 17-18 per cento. Un altro aspetto della divergenza dei punti di partenza nasce dal fatto che “i Paesi sono a un diverso stadio del loro sviluppo”, ha ricordato Draghi. I Paesi che si stanno sviluppando negli ultimi hanno un punto di vista diverso e dicono: “Noi abbiamo questo problema perché voi Paesi ricchi avete inquinato, perché adesso il peso della riduzione delle emissioni deve scaricarsi su di noi?”. Poi ci sono Paesi più poveri, “quelli forse più colpiti dal cambiamento climatico, che sono vulnerabili e mancano di risorse per fare investimenti infrastrutturali”, ha concluso. (Rel)