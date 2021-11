Cop26: Draghi, la diplomazia dello scontro non serve a nulla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando dell’India, Draghi ha ricordato che il premier Narendra Modi a Roma, al summit del G20, “è stato molto aperto per poter cambiare quel linguaggio sulla scadenza del 2050, gran parte di questo risultato è merito suo” e non si può scordare che “nella parte che riguarda la finanza nei lavori del G20 si parla per la prima volta di prezzo del carbone, che è qualcosa che all’interno dell’Ue abbiamo da tempo” ma in altri Paesi non era previsto. “Le distanze geopolitiche non aiutano ma bisogna essere capaci di superarle. Un grande aiuto lo vedo dalla tecnologia. Per quanto riguarda i paesi a basso reddito gli aiuti finanziari e gli investimenti tecnologici sono quelli fondamentali per lavorare a questo scopo”, ha detto Draghi. (Rel)