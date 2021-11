Cop26: Draghi, “mi aspetto che costruisca su risultati del G20 e vada più in là”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla conferenza sul clima Cop 26 “mi aspetto che costruisca sui risultati del G20 e vada più in là”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa a Glasgow. Per quanto riguarda i fondi per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico, “per mobilizzare gli investimenti è necessario che il settore pubblico aiuti il settore privato a suddividere il rischio che non può essere sopportato soltanto dal settore privato”. (Rel)