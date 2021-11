G20: Draghi, risultati straordinari figli di un anno di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 è l’ultimo passo di un anno di lavoro; si sono ottenuti dei risultati veramente straordinari, fra cui quello sulla tassazione globale alle multinazionali, un traguardo inseguito per anni e cui non si era mai riusciti ad arrivare. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine della partecipazione alla conferenza Cop26 a Glasgow. “È chiaro che l’enfasi è andata sul clima ma ci sono stati tanti risultati importanti, anche per quanto concerne il collegamento fra finanza e salute”, ha detto Draghi. (Rel)