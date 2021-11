Cop26: Draghi, Paesi condividono obiettivi rimane sfida su velocità per raggiungerli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, alla luce dei lavori del G20 di Roma, sono ormai condivisi dalla gran parte dei Paesi, quello che può variare è la velocità con cui raggiungerli. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa a margine dei lavori della Cop26, in corso a Glasgow (Scozia). "Nel corso delle discussioni del G20 ci sono stati degli spostamenti nelle posizioni precedentemente assunte" da Paesi come Russia e Cina e ora si procede "nella direzione di una maggiore vicinanza al tema della lotta al cambiamento climatico", ha detto Draghi secondo cui la "cosa più importante è che ormai sul piano degli obiettivi delle ambizioni non ci sono molte differenze". È piuttosto "sulla velocità con cui affrontare queste sfide che ancora ci sono delle divergenze". (Rel)