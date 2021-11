Brexit: Macron rinvia ritorsioni contro Regno Unito su licenze di pesca, negoziati proseguono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha escluso l’applicazione dalla mezzanotte di oggi di misure di ritorsione nei confronti del Regno Unito in merito alle divergenze fra i due Paesi sulle licenze di pesca. Lo ha fatto sapere lo stesso capo dello Stato francese parlando a margine dei lavori della Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso a Glasgow. Macron ha affermato che "non sarà durante i negoziati che imporremo sanzioni". I colloqui fra Parigi e Londra “proseguirano domani”, ha detto Macron. "Vedremo a che punto saremo domani a fine giornata per sapere se le cose saranno cambiante" su questa vertenza, ha aggiunto il presidente. "Le prossime saranno ore importanti" e mi è stato riferito "che i britannici dovrebbero tornare domani con altre proposte". La Francia minaccia di vietare ai pescherecci britannici di scaricare i loro carichi nei porti francesi e di rafforzare i controlli doganali su tutti i camion se Londra non concederà più licenze ai pescatori francesi. Queste misure di ritorsione sarebbero dovute entrare in vigore questo lunedì sera a mezzanotte qualora non si fossero registrati progressi, ma le consultazioni odierne sembrano aver finalmente permesso a entrambe le parti di aprire un serio negoziato. (Frp)