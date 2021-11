Cop26: India, Modi promette obiettivo emissioni zero nel 2070

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha detto che il suo Paese raggiungerà l'obiettivo emissioni zero carbonio nel 2070, oltre il termine di "metà secolo" fissato al vertice del G20 di Roma. Ai leader riuniti a Glasgow (Scozia) per la conferenza Cop26, Modi ha ricordato che l'India è stata l'unico Paese ad aver rispettato "nella lettera e nello spirito" la dichiarazione di Parigi. Nuova Dehli, ha promesso Modi, porterà la matrice energetica non fossile a 500 gigawatt (GW) entro il 2030. Nello stesso anno, l'India "coprirà il 50 per cento della sua domanda energetica con fonti rinnovabili". Da qui al 2030, ha proseguito il primo ministro indiano, verrà abbattuta l'emissione di un miliardo di tonnellate di carbonio". (Rel)