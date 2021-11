Cop26: Draghi, singoli Paesi non possono dare risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop26 traccia il “percorso che dovremo intraprendere per un problema che non possiamo risolvere da soli” sul cambiamento climatico. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa a Glasgow. “L’esperienza degli ultimi anni dimostra che da un lato c’è una crescente consapevolezza dei disastri ambientali a cui porta non lottare verso il cambiamento climatico, ma allo stesso tempo c’è la partecipazione da parte di alcuni Paesi non coerente con gli impegni presi collettivamente”, ha aggiunto. Draghi ha ricordato lo “straordinario aumento di emissioni” che si è avuto con la riapertura post Covid. “Siamo oltre i livelli pre-Covid”, ha detto il premier.(Rel)