Cop26: Draghi, la diplomazia dello scontro non serve a nulla

- La diplomazia dello scontro non porta ad alcun risultato. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine della partecipazione alla Cop26 a Glasgow, rispondendo a una domanda sulle diverse attitudini di alcuni Paesi rispetto all’obiettivo zero emissioni di CO2. “Indubbiamente ci sono comportanti poco coerenti e questo indebolisce la posizione dei Paesi virtuosi. E certamente non credo si ottenga molto in termini di progresso sul cambiamento climatico, indicando Paesi colpevoli e innocenti. Gli innocenti sono pochissimi e i colpevoli tantissimi”, ha detto Draghi. “Non è facendo pressione su questi Paesi che si ottengono risultati. Certamente l’opinione pubblica di questi Paesi fa la loro pressione. Gli attivisti del clima, che non dobbiamo smettere di ringraziare, fanno altrettanto”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. (segue) (Rel)