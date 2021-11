© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei princiali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala e la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi intervengono alla cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi benemeriti iscritti nel Famedio. Nell'occasione sonno commemorati Marco Formentini, Carlo Tognoli e Carla Fracci, ai quali sono stati tributati gli onori del Famedio accogliendone la sepoltura.Cimitero Monumentale (ore 11)REGIONESi riunisce il Consiglio regionalePalazzo Pirelli Via F. Filzi, 22 (ore 10)Conferenza stampa di presentazione del Velodromo di Montichiari (Bs). Intervengono, tra gli altri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport, olimpiadi e grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, il presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, e i nuovi Commissari tecnici.Palazzo Lombardia, Sala Biagi, 1° piano, piazza Città di Lombardia, ingresso N4 (ore 11)il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, incontrano la stampa per illustrare l'apertura dei bandi relativi al “Piano di sviluppo rurale di transizione”, un provvedimento dal valore complessivo di 400 milioni di euro per il biennio 2021-2022.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, primo piano via F. Filzi, 22 (ore 14:30)VARIELa Comunità ebraica di Milano, la Comunità di Sant’Egidio e la Fondazione Memoriale della Shoah invitano la cittadinanza a manifestare contro la strumentalizzazione della Shoah da parte dei No-Vax.Memoriale della Shoah, Piazza Edmond Jacob Safra, 1 (ore 18) (Rem)