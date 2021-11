Cop26: Cingolani, sfide tecnologiche epocali per decarbonizzare il pianeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i piani su cui lavorare per soddisfare gli obiettivi della de-carbonizzazione fissati e ribaditi nelle conferenze internazionali di questi giorni: cambiare il metodo di produzione dell'energia primaria, insistere sull'economia circolare e scoprire il campo della riduzione passiva della CoO2. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nella conferenza stampa a margine della Cop26 sul clima in corso a Glasgow (Scozia). Il primo modo di de-carbonizzare, il più immediato, è quello che punta alla modifica dell'attuale metodo di produzione primaria dell'energia, l'estrazione e la combustione dei carburanti, "metodo che funziona da tempo ma che è il principale produttore di carbonio". "Si tratta di cambiare metodo ed elettrificare tutti i comparti che oggi producono CO2": "Resistenze elettriche al posto dei droni a carbone nella manifattura, batterie per far muovere le auto, ma alimentare con energia che dovrà essere verde", per fare alcuni esempi. I Paesi dell'Unione Europea stanno ragionando su quali fonti possano garantire energia realmente verde, ma è chiaro, ha detto il ministro, che "si apre una sfida tecnologica epocale: c'è la filiera dell'idrogeno verde, quella delle batterie, che dovrà evolvere e dell'intelligenza artificiale applicata alle reti", oggi non abituate a gestire la fornitura intermittente delle rinnovabili. (segue) (Rel)