Cop26: Draghi, transizione richiede creatività, ambizione e solida pianificazione economica

- Gli scienziati ci hanno messo in guardia sulla posta in gioco del cambiamento climatico. Lo ha detto il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, intervenuto alla tavola rotonda “Azione e solidarietà, il decennio critico”, nel corso della Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26) di Glasgow. “Dobbiamo impegnarci a una riduzione ambiziosa delle nostre emissioni a partire da questo decennio per impedire che l’impatto del cambiamento climatico divenga catastrofico”, ha detto Draghi. Nel pianificare i nostri prossimi passi “dobbiamo fissare obiettivi concreti” e ciò richiede “creatività, ambizione e solida pianificazione economica”. “Sono orgoglioso degli sforzi dell’Unione europea e dell’Italia” compiuti “attraverso il programma Next Generation Eu”, con il quale gli Stati membri dell’Ue “hanno deciso di trasformare la pandemia di coronavirus in un’opportunità”. “Ci siamo imbarcati in una serie di riforme e investimenti ambiziosi” e in merito alla transizione ambientale, “desideriamo accelerarla nelle nostre economie e rendere la crescita più equa e sostenibile”, ha detto Draghi. (segue) (Rel)