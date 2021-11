Cop26: Draghi, transizione richiede creatività, ambizione e solida pianificazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il cambiamento tecnologico dev’essere al centro di questa transizione” per “rendere possibile domani quello che sembra impossibile oggi”. “Dobbiamo accelerare l’innovazione nel campo delle energie rinnovabili, in particolare lo sviluppo di nuove batterie, e andare oltre le tecnologie al litio esistenti”, ha proseguito il premier. Draghi ha allertato che “nel lungo periodo” è possibile che “le rinnovabili abbiano dei limiti” e che siano “insufficienti a raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati per il 2030 e il 2050”. Servono quindi “alternative” e “investire in tecnologie innovative per la cattura della CO2”. “Che si tratti di nuove tecnologie o programmi e adattamenti infrastrutturali, oggi abbiamo capito che il denaro non sarà più un limite se coinvolgiamo il settore privato”, ha detto il capo del governo. Draghi ha pertanto suggerito di creare una “task force per stabilire un piano per la condivisione dei rischi con il settore privato da parte delle banche di investimento multilaterali”. (Rel)