Difesa: Egitto, esercitazione congiunta con militari Usa nel Mar Rosso

- Le forze navali egiziane e statunitensi hanno svolto un'esercitazione navale nel Mar Rosso, con la partecipazione della fregata egiziana Alexandria e della nave anfibia statunitense "Uss Portland". Lo ha affermato il portavoce militare delle Forze armate egiziane, Gharib Abdel Hafez, in un comunicato stampa. L'esercitazione prevede una serie di varie attività di combattimento navale, incentrate sul rafforzamento delle misure di sicurezza marittima nel Mar Rosso, affrontando le minacce che colpiscono la libertà di navigazione internazionale e il flusso del commercio globale in aree di interesse comune, oltre alla formazione sul contrasto atipico alle minacce, ha spiegato Abdel Hafez. L'attività, ha proseguito il portavoce, giunge alla luce del consenso tra Il Cairo e Washington sull'importanza di garantire il flusso e la regolarità del traffico marittimo internazionale, in modo da rafforzare l'economia globale. (Cae)