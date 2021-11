Cop26: Biden si scusa per ritiro da Accordi Parigi, ora faremo la nostra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario utilizzare la "piccola finestra" ancora a disposizione per mettere un freno all'emergenza climatica e gli Stati Uniti, scusandosi per essersi ritirati dall'Accordo di Parigi, faranno la loro parte. Lo ha detto il presidente usa, Joe Biden, intervenuto alla Cop26 sul clima, in corso a Glasgow, in Scozia. "Mi scuso per il fatto che gli Stati Uniti abbiano lasciato l'Accordo di Parigi", ha detto Biden, definendo quella del suo predecessore, Donald Trump, una decisione che ha messo Washington "in una situazione un po' difficile". Abbiamo ancora "una piccola finestra" da usare, un "decennio decisivo" per spingere le "nostre ambizioni" dando inizio a un periodo di innovazioni per preservare il futuro e dimostrare che "è possibile" garantire l'obiettivo - fissato nel vertice G20 di Roma - di contenere l'innalzamento della temperatura globale entro 1,5 gradi. La Casa Bianca promette di voler fare la "propria parte". (segue) (Rel)