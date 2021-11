Cop26: Biden si scusa per ritiro da Accordi Parigi, ora faremo la nostra parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un'opportunità, dal mio punto di vista, per fare un investimento generale della nostra resilienza economica, dei nostri lavoratori, delle nostre società", ed è quello che faranno gli Usa, ha aggiunto Biden parlando del programma "Build Back Better", piano che permetterà investimenti "storici" sull'energia pulita, "l'intervento più significativo per contrastare la crisi climatica che sia mai stato compiuto da una Paese avanzato". Gli "occhi della storia sono su di noi" e la domanda cui dobbiamo rispondere "è semplice: ci metteremo in azione? Faremo il necessario? Sapremo cogliere le enormi opportunità che ci si presentano o condanneremo le nuove generazioni a soffrire?". (Rel)