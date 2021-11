Lombardia: in occasione del 2 novembre in forte aumento acquisto fiori rispetto a 2019 e 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ricorrenza della celebrazione dei defunti si registra, rispetto allo scorso anno, ma anche verso il 2019, un forte incremento delle vendite di fiori e piante. Lo comunica in una nota l'osservatorio dei “Supermercati Il Gigante” (gruppo della grande distribuzione che conta una settantina di punti vendita, 47 dei quali in Lombardia) rilevando che, nell'ultima settimana di ottobre, l'acquisto dei fiori - nello specifico prevalentemente crisantemi - è aumentato del 46 per cento, se confrontato al 2020, e del 33 per cento, se rapportato al 2019. Dati in linea con quanto comunicato oggi anche da Coldiretti e Cia- agricoltori italiani. "L'attenzione dei consumatori verso questo settore – spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione dei 'Supermercati Il Gigante' – è in costante crescita. Un trend positivo che, per la celebrazione dei defunti, diverta ancor più forte ed evidente". (Com)