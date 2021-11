Lavoro: Assessore Lazio, incontro domani con Lombardini per salvaguardia livelli occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, in rappresentanza della Regione Lazio, incontrerò i vertici aziendali della Lombardini per affrontare le tematiche connesse alla produzione e al lavoro dello stabilimento reatino". Lo dichiara in una nota l'assessore al Lavoro e nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Come Istituzione vogliamo richiamare anche il senso della responsabilità sociale di questa grande azienda nei confronti del territorio reatino, dei lavoratori e delle loro professionalità. Inoltre, vista la preoccupazione delle organizzazioni sindacali circa le prospettive aziendali e il futuro dei lavoratori, convocheremo per il prossimo 10 novembre un opportuno confronto con esse così da raccogliere anche il loro punto di vista dopo quello dell'azienda. Il nostro obiettivo è salvaguardare tutti i livelli occupazionali e professionali per ridare una prospettiva al futuro aziendale e occupazionale". (com)