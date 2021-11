Green Pass: Cenati (Anpi), a Novara ignobile oltraggio a vittime shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto successo a Novara, nel corso di una manifestazione no vax: “è ignobile e costituisce una vergognosa offesa alle vittime della Shoah” lo afferma in una nota Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano. “Anche a Milano, dal 24 luglio scorso la città è percorsa, ogni sabato, da cortei no vax nel corso dei quali si accostano le misure anti covid alla Shoah e al regime nazifascista. Nel corteo del 23 ottobre scorso, nel corso del quale è stato tentato un assalto alla Camera del Lavoro di Milano (tentativo già messo in atto sabato 16 ottobre), respinto dalle forze dell'ordine, è comparso anche uno striscione con la scritta ‘Ora e sempre resistenza’. La resistenza italiana contro il nazifascismo non ha niente a che fare con chi rifiuta di vaccinarsi. Assistiamo in questi mesi a una pericolosissima deriva caratterizzata dalla completa rimozione della Memoria, della storia, delle nefandezze provocate dal nazifascismo. Lo slogan ripetuto con maggiore frequenza nei cortei, ‘libertà’, rivela inoltre una concezione individualistica della libertà, completamente slegata dal bene e dall'interesse comune. Soltanto la memoria legata alla conoscenza della storia e la cultura ci possono salvare da questa sempre più preoccupante situazione.L'Anpi provinciale di Milano parteciperà al presidio di martedì 2 novembre alle ore 18 davanti al memoriale della shoah” conclude Cenati. (Com)