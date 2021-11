Cop26: Al Sisi, impegno sul clima dei Paesi in via di sviluppo dipende da finanziamenti Stati sviluppati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione degli impegni sul clima da parte dei Paesi in via di sviluppo dipende dalla quantità di sostegno che ricevono, in particolare dai finanziamenti, che è la pietra miliare e il principale fattore determinante per aumentare l'ambizione climatica. Lo ha detto oggi il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in occasione della conferenza sul clima Cop26 in corso a Glasgow. "I Paesi sviluppati devono adempiere al loro impegno di fornire 100 miliardi di dollari all'anno di finanziamenti per il clima nei Paesi in via di sviluppo", ha affermato il leader egiziano. Al Sisi ha sottolineato che il continente africano "sta affrontando le conseguenze più negative di questo fenomeno" e ha messo in guardia dalle sue "conseguenze economiche, politiche, sociali e di sicurezza". (segue) (Cae)