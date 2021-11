Cop26: Al Sisi, impegno sul clima dei Paesi in via di sviluppo dipende da finanziamenti Stati sviluppati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione per affrontare il cambiamento climatico è "inevitabile" e non può essere rinviata. La questione climatica "ora sta colpendo tutti noi", ha aggiunto. L'Egitto ha compiuto passi seri per attuare un modello di sviluppo sostenibile che mira a raggiungere il 50 per cento dei progetti verdi finanziati dal governo entro il 2025 e il 100 per cento entro il 2030, ha poi proseguito. "Stiamo anche lavorando alla transizione verso un trasporto pulito in Egitto, oltre alla creazione di città intelligenti e sostenibili. L'Egitto sta anche realizzato progetti per razionalizzare gli usi dell'acqua e la gestione integrata delle zone costiere", ha spiegato Al Sisi. Parlando dei Paesi in via di sviluppo, il presidente egiziano ha sottolineato come l'Egitto sia consapevole dei propri doveri e dell'ampiezza delle sfide che devono affrontare tutti i Paesi in via di sviluppo. In conclusione, Al Sisi ha invocato la necessità di concedere al continente africano un trattamento speciale nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di Parigi. (Cae)