Cop26: Labriola (FI), tempo stringe, ora necessario agire

- "In occasione della Cop26, 120 leader del mondo sono riuniti per capire le azioni da intraprendere per limitare a +1,5 gradi l'aumento della temperatura globale. Il tempo stringe e i dati sul cambiamento climatico ci dicono che non si è fatto abbastanza". Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola, secondo cui "raggiungeremo la soglia di +1,5 gradi 10 anni prima, ovvero nel 2030 piuttosto che nel 2040: servono azioni concrete senza tentennamenti. Già oggi, gli eventi metereologici estremi ci mettono in ginocchio. Se continuiamo a ignorare gli allarmi lanciati dagli scienziati non potremo che vedere tutta la forza distruttiva della natura". Per il parlamentare "bisogna cambiare il modo di produrre e di consumare, ma abbiamo anche la grande sfida di ripristinare gli habitat distrutti, un'azione fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, oltre a quella di trovare alternative al consumo delle fonti fossili. Non possiamo più limitarci a prendere atto della situazione. Serve una sola parola: agire". (Com)