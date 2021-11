Sport: Francia chiude a tifosi Lazio, società "qualunquismo che dovrebbe indignare italiani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia vieta la trasferta ai tifosi della Lazio per la partita con il Marsiglia ai tifosi della Lazio. I tifosi della squadra laziale verranno fermati, se riconosciuti, ai valichi autostradali, porti e aeroporti francesi. Una scelta che il Ministero degli Interni transalpino motiva indicando "il comportamento violento di alcuni tifosi della Lazio in modo ricorrente intorno agli stadi e nei centri cittadini dei luoghi di ritrovo nonché la ripetuta interpretazione di canti e saluti fascisti”. La partita di Europa League è prevista per giovedì. A questa posizione la società Lazio ha risposto con un comunicato. "La decisione del Ministero dell’Interno francese di vietare in via precauzionale la trasferta nella città di Marsiglia ai tifosi della Lazio -si legge nella nota pubblicata sul sito della squadra biancoceleste- non sorprende ed è in linea con quanto già deciso dalle Autorità italiane nella partita d’andata". (segue) (Rer)