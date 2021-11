Cop26: Macron, serve fronte unitario per fronteggiare il cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la lotta al cambiamento climatico servono un fronte unitario, politiche ottimistiche e impegni. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando alla Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26) in corso a Glasgow. “La Francia, è più in generale l’Unione europea, come anche il Regno Unito, sono pronte per soddisfare i loro impegni”, ha detto. Il capo dello Stato francese ha aggiunto che la vera sfida oggi è “dare attuazione ai nostri impegni”. I Paesi che non stanno contribuendo “quanto dovrebbero” sono chiamati “a soddisfare le loro responsabilità” entro la fine della Cop26, ha aggiunto Macron. Il presidente francese ha sottolineato il recente lavoro di aiuto al Sudafrica per ridurre la sua dipendenza dal carbone. (Rel)