Vaticano: Cina e Afghanistan al centro dell’incontro tra il Papa e Biden

- Trapelano le prime indiscrezioni sull’incontro tra Papa Francesco e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avvenuto lo scorso venerdì in occasione del G20. Secondo fonti di Agenzia Nova, si sarebbe discusso di Cina, focalizzandosi sulla questione dei diritti umani e tralasciando, invece, argomenti come l’economia e l’ambiente. “Tuttavia – riporta la nostra fonte – Biden avrebbe riferito al Santo Padre che la Chiesa cattolica potrà rappresentare uno dei principali player per la costruzione del dialogo con la Cina sui cambiamenti climatici”. Non sarebbero state affrontate le questioni nucleare e militare, anche se Bergoglio avrebbe chiesto maggior impegno per l’Afghanistan, domandando che la popolazione non venga abbandonata e non le vengano precluse le aspirazioni di libertà e democrazia. “Il Santo Padre ha sottolineato che la democrazia non va esportata – ha spiegato la fonte di Agenzia Nova – visto il fallimento della precedente missione Nato, ma incoraggiata e sostenuta dando spazio alla formazione e alla promozione locale”. (Civ)