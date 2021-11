Sanità: Moratti, partnership tra pubblico e privato valore aggiunto in tutti i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la vice presidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti ha partecipato a Roma al secondo summit dell’European Corporate Council on Africa and the Middle East (Ecam), un osservatorio incentrato sugli sviluppi sanitari in Europa, Nord Africa, e Medio Oriente. Focus del vertice di quest'anno sono state le questioni principali relative all'Agenda del G20. Erano presenti anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro alla salute, Roberto Speranza, oltre a numerosi capi di Stato e di Governo di Africa e Medio Oriente Al centro degli interventi, la sfida pandemico-sanitaria e le conseguenti questioni ancora aperte, prima tra tutte l'accesso ai vaccini ancora troppo limitato in gran parte dei paesi Africani e del Medio Oriente. “La partnership pubblico-privato nell’healthcare è un valore aggiunto in tutti i Paesi, capace di stimolare la ricerca e di offrire servizi migliori ai cittadini - ha spiegato Moratti nel suo discorso - Se vogliamo però individuare un luogo d’elezione dove può dispiegare tutte le sue potenzialità, diventando uno strumento centrale per mobilitare quelle risorse indispensabili per far crescere la capillarità e la qualità dei servizi, colmando il più rapidamente possibile il gap esistente, allora indubbiamente dobbiamo pensare all’Africa, culla dell’umanità e possibile futuro. L'Africa è il continente dei giovani, dove l'età media è ancora sotto ai 20 anni (in Italia è superiore ai 46 anni)”. (segue) (Com)