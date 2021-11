Sanità: Moratti, partnership tra pubblico e privato valore aggiunto in tutti i Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un altro fattore da considerare è poi l'intraprendenza della popolazione africana, che ha il tasso di imprenditorialità più alto al mondo, anche se, purtroppo, spesso non è l'innovazione a far da traino ma l'urgenza di trovare un posto di lavoro, non disponibile attraverso i canali tradizionali - sottolinea la vice presidente della Lombardia - Il futuro deve avere profonde radici nel presente, ma questo presente, accanto ai promettenti dati appena illustrati, presenta ancora tanti problemi: l'instabilità politica, che si manifesta regolarmente in diversi Paesi; Il cambiamento climatico, che si abbatte sul continente più che in ogni altro luogo; Il crescere dello jihadismo, che, in parte arginato nella regione Medio-Orientale, trova in Africa nuovi territori di conquista e di proselitismo; La conseguenza sono gli importanti fenomeni migratori che connotano il continente. Flussi che finiscono per sottrarre ai Paesi africani i giovani più intraprendenti e con più alto potenziale”.Letizia Moratti ha poi sottolineato lo stato attuale della sanità nel continente africano: “È noto:che il continente sia largamente carente ( in certi contesti del tutto privo) di strutture ospedaliere adeguate. Il numero di medici è molto lontano dal poter assicurare alla popolazione la necessaria assistenza. Nell'Africa Sub-Sahariana per ogni mille abitanti ci sono solo 2,3 medici, mentre in Europa i valori sono quasi dieci volte più elevati (18,9). La drammatica carenza dei vaccini anti covid, poi, è un chiaro esempio delle disuguaglianze esistenti tra Nord e Sud del mondo”. (segue) (Com)