Sanità: Moratti, partnership tra pubblico e privato valore aggiunto in tutti i Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importante quindi un nuovo modo di operare: “È evidente che questo impegno deve partire da una nuova visione, un metodo nuovo che deve essere corale e capace di una nuova efficacia. Importanti due criteri di fondo:la logica delle partnership in riferimento all’ultimo, ma non meno importante obiettivo, dei 17 Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030: la partnership tra pubblico e privato, perché nessuno dei due può sperare di risultare efficace da solo.La partnership tra Europa e Africa, perché la nostra vicinanza anche geografica, soprattutto dell’Italia che si protende nel mar Mediterraneo verso il continente africano, ci indica chiaramente la necessità di un percorso comune.Una partnership che può essere particolarmente feconda grazie alla complementarietà delle risorse: le tecnologie da un lato, le risorse naturali e i giovani dall’altro.La Partnership tra uomini e donne, perché non possiamo pensare a un futuro innovativo, coraggioso e autenticamente umano senza pensare a un nuovo protagonismo delle donne d’Africa”. “Applicata al settore che qui più ci sta a cuore, quello sanitario, questa nuova logica d’intervento mi sembra che si possa articolare almeno su tre livelli. In primo luogo, abbiamo davanti l’urgenza evidente di sconfiggere il covid. In secondo luogo vi è una sfida delle strutture sanitarie. Per questo è necessario che si muovano le grandi imprese del nostro Paese, in stretta e intelligente collaborazione innanzitutto con le istituzioni e le imprese africane, e poi con le istituzioni pubbliche italiane ed europee. Ci vuole un ‘piano Marshall’ chiosa l’assessore lombardo al welfare - concepito su basi nuove per la sanità in Africa. Senza un impegno così massiccio e corale non si potrà arrivare a un vero salto di qualità. Il terzo livello che identifico è più di ordine micro. Nell'ambito sanitario le nuove tecnologie, a partire da quelle connesse alla digitalizzazione, aprono a soluzioni disruptive, che creano nuovi mercati e nuove reti di valori, realizzabili anche da imprese di piccola e media dimensione”. (segue) (Com)