Sanità: Moratti, partnership tra pubblico e privato valore aggiunto in tutti i Paesi (4)

- In chiusura la vice presidente Moratti ha portato la sua esperienza in Regione Lombardia: “da circa un anno mi sono trovata, nel pieno della seconda ondata della pandemia, alla guida della sanità lombarda, la regione più popolosa d’Italia con i suoi 10 milioni di abitanti.In secondo luogo, presiedo la E4Impact Foudation, che ormai da oltre 10 anni opera nel continente africano col duplice scopo di sviluppare nuovi imprenditori locali e favorire partnership tra imprese italiane e imprese europee. La Regione intende promuovere un progetto di vaccinazione nella Sierra Leone, uno dei Paesi più poveri al mondo, in cui attualmente meno dell’1 per cento della popolazione ha ricevuto due dosi di vaccino. È un’operazione da realizzarsi in partnership, oltre che ovviamente con il ministro locale della salute, con il governo italiano, con la Commissione europea, e con altri enti internazionali e alcune Ong già presenti sul territorio”. “La nostra direzione generale welfare, forte dell’esperienza maturata in questi tempi drammatici, e un team di operatori sanitari e logistici lombardi, assicurerà il coordinamento dell’operazione.Il secondo livello riguarda il tema delle partnership pubblico-privato. La Fondazione E4Impact ha contribuito al funzionamento della piattaforma di Confindustria dedicata alle partnership che ha acceso collaborazioni anche in ambito sanitario. Sono inoltre in corso relazioni con i primari poli della sanità privata italiana per dare il via a importanti interventi formativi che uniscano la dimensione medica e assistenziale con quella più tipicamente imprenditoriale” conclude Letizia Moratti. (Com)