G20: Face, accordo Ue-Usa su alluminio passo importante

L'accordo raggiunto da Usa e Ue "è molto importante e strategico sia dal punto di vista ambientale che da quello della competitività e dell'occupazione, ma la Ue deve essere coerente e sospendere subito le sue assurde tariffe sull'alluminio grezzo che penalizzano fortemente la sua filiera". Così Face, la Federazione europea che rappresenta i consumatori di alluminio, ha commentato in una nota l'accordo tra l'America e l'Europa raggiunto in merito alla sospensione dei dazi tra i due Paesi su materie prime come l'alluminio e l'avvio di una interlocuzione per un accordo globale che abbia al centro la sostenibilità. "Incentivare il consumo di alluminio verde è sacrosanto: definire una soglia di contenuto di CO2 e regole di trasparenza, penalizzando i prodotti ad alto tenore di carbonio e i prodotti verdi sleali, quelli fatti all'estero con aiuti statali e altre pratiche distorsive, deve essere un tema caposaldo delle future relazioni transatlantiche".