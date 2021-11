G20: Face, accordo Ue-Usa su alluminio passo importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto - ha aggiunto Mario Conserva, Segretario generale di Face - l'Unione europea deve accelerare la risoluzione di un altro grande problema per l'Europa, quello relativo ai dazi 3-6% sull'alluminio grezzo, mantenuti mentre siamo dipendenti al 75 per cento delle importazioni, una situazione senza logica economica e dannosa per l'industria". "Così facendo - ha chiarito - sarà protetta la competitività del tessuto industriale europeo dell'alluminio, essenzialmente fatto di piccole e medie aziende, e verrà incentivato il commercio di alluminio verde, limitando l'accesso ai nostri mercati di alluminio ad alta impronta di carbonio da paesi come la Cina o l'India. Pertanto, sarà nostro compito aumentare la resilienza e il dinamismo innovativo dei player europei, in modo che la Green economy possa garantire condizioni di parità e di prosperità responsabile". (Com)