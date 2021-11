Italia-Algeria: auguri del presidente Mattarella per festa nazionale algerina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al capo dello Stato dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, e al popolo algerino un messaggio di auguri in occasione della festa nazionale del primo novembre, 67esimo anniversario dall'inizio della Rivoluzione algerina. Lo riferisce su Twitter l'ambasciata d'Italia ad Algeri. "In occasione della Festa nazionale, desidero far pervenire a lei e all’intero popolo algerino, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi auguri di un prospero avvenire. Algeria e Italia - scrive Mattarella - sono legate da una storica amicizia che ha consentito di sviluppare nel tempo una intensa e fruttuosa collaborazione in molteplici settori di comune interesse". La missiva giunge a pochi giorni dalla visita di Stato del presidente Mattarella nel Paese nordafricano. "E’ con il vivo auspicio di rafforzare ulteriormente un dialogo già particolarmente solido che ho accolto con piacere l’invito a compiere l’oramai imminente visita di Stato. Sono certo che i nostri colloqui consentiranno di consolidare ulteriormente il rapporto bilaterale con l’obiettivo comune di favorire una maggiore stabilità e prosperità nell’area mediterranea. Nell’attesa di poterla presto incontrare mi è gradito rinnovarle sinceri auguri di benessere per la sua persona e per la Repubblica algerina democratica e popolare", conclude Mattarella. (Res)