Cop26: Merkel, imprese devono sviluppare migliori tecnologie per la neutralità climatica

- Occorre assicurare che le imprese della Germania e non solo sviluppino le migliori tecnologie e modi per raggiungere la neutralità climatica. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, intervenuta alla Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26) in corso a Glasgow. Si tratta di “un cambiamento del modo in cui si fa impresa e del modo di lavorare”, ovvero “una trasformazione onnicomprensiva”, ha dichiarato Merkel. “Se riusciamo nell’impresa svilupperemo una mobilità, un’industria e processi liberi dalla CO2”, ha continuato. La cancelliera ha spiegato che il suo desiderio “in questo decennio decisivo” è che si possa essere “più ambiziosi a livello nazionale” e al contempo “sviluppare strumenti su scala globale che non siano solo una spesa dei soldi dei contribuenti ma che abbiano un senso da un punto di vista economico”. Questo è il suo punto di vista in merito al “dare un prezzo alle emissioni di CO2”. (Rel)