- "Non può esistere il diritto a contagiare gli altri né quello di manifestare se si mettono in pericolo la vita e la libertà altrui. Dunque, bene lo stop alle manifestazioni di Trieste e avanti con il green pass contro l'illogicità dei No-Vax". Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ai telegiornali. (Com)